В МОНИКИ напомнили жителям о важности регулярного посещения стоматолога
Фото: [МОНИКИ им. Владимирского]
Заведующая стоматологическим отделением сложных случаев МОНИКИ им. Владимирского Малкан Амхадова напомнила жителям региона о важности регулярного посещения врача и соблюдения гигиены зубов. Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения Московской области.
По словам врача, при плохой гигиене бактерии полости рта могут проникнуть в сосуды общей системы кровообращения и вызвать ряд заболеваний, в том числе инфаркт миокарда, сахарный диабет, ревматизм. Состояние полости рта влияет на гормональный фон у беременных женщин и на мужское здоровье.
Помимо обязательной чистки зубов каждый день, важно регулярно посещать стоматолога — хотя бы раз в год. Это позволит не упустить начало развития серьезных заболеваний, в том числе онкологических.
Медик подчеркнула, что 80% заболеваний полости рта являются онкологическими. На первой стадии рака ротовой полости стойкой ремиссии можно достичь в 95% случаев. Поэтому важно раз в полгода проходить онкоскрининг.
«Если вы заметили образования или язвы, которые долгое время не заживают, подвижность зубов и зубные боли — обязательно обратитесь к врачу и пройдите обследование», - призвали в министерстве.