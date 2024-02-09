В МОНИКИ напомнили жителям о важности регулярного посещения стоматолога

Заведующая стоматологическим отделением сложных случаев МОНИКИ им. Владимирского Малкан Амхадова напомнила жителям региона о важности регулярного посещения врача и соблюдения гигиены зубов. Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения Московской области.

По словам врача, при плохой гигиене бактерии полости рта могут проникнуть в сосуды общей системы кровообращения и вызвать ряд заболеваний, в том числе инфаркт миокарда, сахарный диабет, ревматизм. Состояние полости рта влияет на гормональный фон у беременных женщин и на мужское здоровье.

Помимо обязательной чистки зубов каждый день, важно регулярно посещать стоматолога — хотя бы раз в год. Это позволит не упустить начало развития серьезных заболеваний, в том числе онкологических.

Медик подчеркнула, что 80% заболеваний полости рта являются онкологическими. На первой стадии рака ротовой полости стойкой ремиссии можно достичь в 95% случаев. Поэтому важно раз в полгода проходить онкоскрининг.