В МОНИКИ рассказали, как пациентам с бронхиальной астмой пережить обострение симптомов весной

Пульмонолог МОНИКИ им. Владимирского, главный внештатный пульмонолог Министерства здравоохранения Московской области Наталья Макарьянц рассказала, как пациентам с бронхиальной астмой пережить весеннее обострение симптомов.

Обострение симптомов в весенний период связано с цветением деревьев, наличием большого количества пыли в воздухе и повышением чувствительности к аллергенам.

«Чтобы бороться с этим состоянием необходимо принимать антигистаминные препараты, промывать носовые пазухи физраствором, избегать попадания пыльцы в квартиру», - посоветовала врач.

Она рекомендовала заранее готовиться к весеннему периоду и проходить курсовое лечение антигистаминными препаратами.

В числе особенно эффективных средств — аллергенспецифическая иммунотерапия. В ее рамках пациенту дозами вводят возрастающие концентрации аллергенов, чтобы иммунная система смогла адаптироваться. Однако, этот вид лечения необходимо проходить только под контролем врача.