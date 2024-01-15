В Московской области активно ведется подготовка мест для Крещенских купаний

В Подмосковье будет оборудовано 231 место для Крещенских купаний, сообщили в Министерстве благоустройства Московской области.

Как отметил глава ведомства Михаил Хайкин, для мероприятий готовятся 65 открытых водоемов, 53 пруда, 69 купелей в помещениях. Места купания оборудуют удобными подходами и спусками в воду, туалетами, теплыми раздевалками, парковочными местами, теплыми зонами с чаем, постами спасателей и медиков.

Самыми популярными местами для крещенских купаний в регионе традиционно являются Сергиево-Посадский источник «Гремячий ключ», Одинцовский источник преподобного Саввы в Звенигороде, источник «Белый колодец» в Зарайске, иордань на Истре и другие.