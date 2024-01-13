«В Московской области привлекали уже дважды»: что грозит юным любителям граффити, которые разрисовали поезд

Жители Раменского заметили, что на электричках появились надписи, сделанные баллончиками. Прохожие запечатлели и выложили в интернет несанкционированную окраску состава с комментарием: «Поезда новые, а художники старые». Судя по всему, это не первый случай, когда творчество подростков беспокоит земляков.

Реакция горожан была разной — от «лучше пусть рисуют, а не колются по подъездам» до предложений назначить штраф и заставить отмывать краску. Некоторые решили сделать виноватыми работников железной дороги и правоохранительных органов.

«В депо стоят охрана и камеры, а в городе есть полиция! Результат их работы видно на вагонах. Надо удержать деньги из их зарплаты на покраску вагонов», — заявила местная жительница.

Как бы то ни было, по закону рисовать на имуществе РЖД нельзя, даже если кто-то считает это красивым. Адвокат Вероника Кадовбенко пояснила, что наказание за это будет суровым. То, что многие считают обычным хулиганством, входит в специальный состав уголовного кодекса.

«Это не хулиганство, наказание за такое деяние строже. Порча имущества на общественном транспорте, в том числе нанесение граффити на вагон поезда, — это состав уголовного преступления «Вандализм», — отметила собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Если подросток совершил преступление один, то его накажут штрафом в размере до 40 тыс. руб., либо арестуют до трех месяцев. А если ребята были вдвоем или больше, то по закону это уже «группа лиц». Друзей могут лишить свободы на срок до трех лет. Если преступление совершено впервые, то, скорее всего, вынесут наказание в виде условного срока, также до трех лет, добавила адвокат.

«Уголовная ответственность за вандализм предусмотрена уже с 14 лет. По данной статье в 2023 году в Московской области уже дважды привлекали подростков за порчу составов — те тоже рисовали внутри и снаружи», — подчеркнула Кадовбенко.

Ранее на железных дорогах в Подмосковье объявили месяц детской безопасности.