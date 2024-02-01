В Московской области работают свыше 36 тысяч членов участковых избирательных комиссий
Фото: [Медиаархив Подмосковья]
В Подмосковье для обеспечения избирательного права местных жителей трудятся свыше 36,2 тысячи членов участковых избирательных комиссий, сообщила пресс-служба Мособлизбиркома.
Также в Подмосковье работают более 620 членов территориальных избирательных комиссий и четырнадцать членов Мособлизбиркома. Число избирателей в Московской области на данный момент превышает шесть миллионов человек.
Как отметили в Мособлизбиркоме, в первый четверг февраля отмечается Всемирный день выборов. Праздник учредили в 2005 году. Выборы — это неотъемлемая часть правового государства с сильным гражданским обществом, подчеркнули в Московской областной избирательной комиссии.
Напомним, в этом году в России пройдут выборы президента. Голосование состоится с 15 по 17 марта.