В Москве и Подмосковье до 15 января объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности

Сильные морозы, сковавшие Москвы за последние несколько дней, стали причиной введения Гидрометцентром в столичном регионе оранжевого уровня погодной опасности.

Накануне с столичном стройкомплексе проинформировали, что все городские службы Москвы переведены на усиленный график работы. Это связано с ожидаемыми в ночь на воскресенье, 14 января, 30-градусными морозами.

Как отметили в Гидрометцентре, предупреждение столичных жителей и гостей Москвы об установившейся очень низкой температуре в столице действует с 23.00 субботы, 13 января.

«Степень интенсивности опасных явлений: оранжевый - погода опасна», - следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.

На воскресенье, 13 января и до 15 января в связи с сильной гололедицей в Москве и Московской области также введен «желтый» уровень погодной опасности, добавили в Гидрометцентре.