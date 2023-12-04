В Москве отменили или задержали более 50 авиарейсов

По информации на 7:00 московского времени в столичных аэропортах Домодедово, Шереметьево и Внуково отменены или задержаны 58 авиарейсов, следует из «Яндекс. Расписания».

В Шереметьево задержано 24 рейса, в Домодедово – 15 и еще один отменен, во Внуково задержано 14 рейсов и четыре отменены.

На Москву и Подмосковье обрушился сильнейший снегопад. Синоптики признали, что за 145 лет наблюдения 3 декабря никогда не было таким снежным днем. Местами снежный покров за сутки вырос на 20 см.

В столице над расчисткой снега работают 135 тысяч человек и более 18 тысяч единиц различной техники. В Минтрансе Подмосковья сообщили, что на расчистку дорог и противогололедную обработку брошено более 800 единиц спецтехники.