В Мособлизбиркоме подвели итоги голосования на выборах президента России в Подмосковье

Мособлизбирком подвел итоги голосования на выборах президента России на территории Подмосковья после обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий. Об этом сообщили в социальных сетях Избирательной комиссии Московской области.

Так, 86,5% избирателей отдали свой голос за Владимира Путина (самовыдвиженец), 5,09% — за Николая Харитонова (КПРФ), 4,21% — за Владислава Даванкова (НОВЫЕ ЛЮДИ), 3,04% — за Леонида Слуцкого (ЛДПР).

Напомним, что выборы проводились с 15 по 17 марта. В голосовании приняли участие 4 804 497 избирателей (77,01%). 3 986 259 из них проголосовали на избирательных участках, еще 818 238 — путем дистанционного электронного голосования (ДЭГ).