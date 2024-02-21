В Мособлизбиркоме рассказали, как проходит поквартирный избирателей в преддверии выборов президента
Фото: [Соцсети Мособлизбиркома]
Информаторы Московской области уже начали выполнять поквартирный (подомовой) обход избирателей в преддверии выборов президента России. Об этом сообщили в социальных сетях Избирательной комиссии Московской области.
В ходе таких обходов жителям рассказывают о сроках проведения выборов президента России, о формах и времени голосования, а также о зарегистрированных кандидатах и адресах избирательных участков. Так, сегодня информаторы навестили жительницу городского округа Бронницы Валентину Копысову.
«Валентина Васильевна Копысова — почетный гражданин городского округа Бронницы. В этом году ей исполнится 102 года! На выборах президента страны она планирует воспользоваться возможностью и проголосовать на дому», — сообщили в Мособлизбиркоме.