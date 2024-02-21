В Мособлизбиркоме рассказали, как проходит поквартирный избирателей в преддверии выборов президента

Информаторы Московской области уже начали выполнять поквартирный (подомовой) обход избирателей в преддверии выборов президента России. Об этом сообщили в социальных сетях Избирательной комиссии Московской области.

В ходе таких обходов жителям рассказывают о сроках проведения выборов президента России, о формах и времени голосования, а также о зарегистрированных кандидатах и адресах избирательных участков. Так, сегодня информаторы навестили жительницу городского округа Бронницы Валентину Копысову.