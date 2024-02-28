В Мособлизбиркоме рассказали о членах УИК из Истры
Фото: [Мособлизбирком]
В Московской областной избирательной комиссии рассказали о членах участковой избирательной комиссии №739 городского округа Истра Лидии Знатновой и Карине Мошенко.
«Вся наша жизнь, по сути, — выбор, который влияет не только на нашу судьбу и наших близких, но и на всю страну», - отметила Мошенко.
Карина и Лидия являются коллегами и вне выборов. Также обе увлекаются рисованием и созданием украшений для интерьеров.
«Выборы президента России — это важное событие, определяющее будущее страны», - подчеркнула Знатнова.