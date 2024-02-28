В Мособлизбиркоме рассказали о членах УИК из Истры

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Фото: [Мособлизбирком]

В Московской областной избирательной комиссии рассказали о членах участковой избирательной комиссии №739 городского округа Истра Лидии Знатновой и Карине Мошенко.

«Вся наша жизнь, по сути, — выбор, который влияет не только на нашу судьбу и наших близких, но и на всю страну», - отметила Мошенко.

Карина и Лидия являются коллегами и вне выборов. Также обе увлекаются рисованием и созданием украшений для интерьеров.

«Выборы президента России — это важное событие, определяющее будущее страны», - подчеркнула Знатнова.

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