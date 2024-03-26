В Музее Дубны открылась фотовыставка в честь 30-летия федерального университета «Дубна»

Посетители выставки узнают многогранную историю молодого университета благодаря редким и удивительным кадрам. Среди экспонатов есть фотографии, сделанные еще в 1994 году. Тогда же прошел первый набор студентов. В учреждении обучались чуть более сотни студентов. Теперь университет вышел на федеральный уровень и считается одним из престижных учебных заведений не только Подмосковья. Собранные фото помогут оценить сложность этого роста.

В том, насколько фотографии интересные, лично убедился глава городского округа Дубна Максим Тихомиров, который посетил выставку в день ее торжественного открытия. На мероприятии также присутствовали заместитель главы Николай Мадфес, начальник управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации Михаил Богомолов и его заместитель, начальник отдела культуры Илона Гиренкова, и.о. проректоров Оксана Крейдер, Андрей Нечаевский и Дарья Ющенкова. Гостями выставки также стали студенты и сотрудники университета.

Присутствующие отметили, что кроме фотографий, на выставке представлены документальные и материальные свидетельства жизни университета: печатные издания, кубки, мантии первых выпускников.

Посетители ознакомились с уникальными предметами, изготовленными с помощью аддитивных технологий. Также среди экспонатов есть тренажерный комплекс с использованием виртуальной реальности. Студенты продемонстрировали, как умеют применять современные технологии.

Параллельно в фоновом режиме на экране транслируется фильм о жизни университета. Посетители при желании могут оставить памятную надпись. Для этого обустроили специальный стенд 30-летия.

«Сегодня на выставке мы видим живую историю университета, людей, которые прошли через него, артефакты, которые отражают отдельные стороны деятельности вуза. Наш университет плотно вплетен в жизнь города, на представленных фотографиях некоторые дубненцы даже могут увидеть себя, своих родных или знакомых. И это вызовет теплое чувство узнавания и сопричастности истории вуза. Мы вместе с инициативной группой вложили силы в организацию выставки, чтобы «развернуть» университет к зрителю, показать его сильным, интересным, многогранным, молодым, стремящимся к новым высотам», — отмечает и.о. проректора по учебной работе университета «Дубна» Оксана Крейдер.

Выставка открыта до 1 июня 2024 года. Она проходит в Музее Дубны (г. Дубна, пр. Боголюбова, д. 54, 2-й этаж вокзала «Большая Волга»).