В Мытищах в середине октября ножиданно заплодоносили ягоды

Жительница Мытищ Юлия наткнулась на необычное явление: в октябре на ее грядках снова появилась клубника. Причем повторный урожай дала не только она, но и малина. Об этом сообщает REGIONS .

Дачница приехала с семьей готовить участок к зиме, но природа распорядилась иначе. Юлия обнаружила несколько ягод клубники — часть только наливалась, но некоторые уже были яркими и сладкими. Обычно эти культуры плодоносят летом, так что осенний сюрприз женщину удивил.

Повторное плодоношение — норма для ремонтантных сортов клубники и малины, которые способны давать несколько урожаев за сезон. Но если речь о обычных сортах, повторное цветение и ягоды могут быть реакцией на погодные аномалии.

Эксперты поясняют: теплая осень после похолодания сбивает привычные ритмы растений. Когда кусты тратят силы на новое цветение и плоды перед зимой, подготовка к холодам осложняется. В итоге растения рискуют хуже перенести морозы, а следующий сезон может оказаться менее урожайным.

Сама Юлия с иронией рассказала, что они с мужем в отпуске на даче обнаружили «подарки природы» в виде плодов клубники и малины.