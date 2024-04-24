В Мытищах высоко оценили темпы работ по строительству школы на 1735 мест

Глава округа Мытищи Юлия Купецкая совместно с депутатским корпусом, Общественной Палатой, педагогами и родителями учеников провели проверку строительства школы на 1735 мест в ЖК «Новое Медведково».

Подобные проверки проходят регулярно. В этот раз члены комиссии оценили степень готовности масштабного объекта. Площадь школы составляет более 21 тыс кв. м. По завершению ремонтных работ в здании будут оборудованы современные классы, библиотека, место для отдыха, спортивное ядро, четыре спортзала с раздевалками, санузлы и тренерская зона.

На объекте работают 300 специалистов. Черновые отделочные работы уже завершены. Рабочие выполняют чистовую отделку и обшивку фасада. В ближайшее время начнется монтаж оборудования для пищеблока.

«На площадке виден большой прогресс. Все сроки и качество выполнения работ держим на контроле», — Глава округа Юлия Купецкая отметила хорошие темпы строительства.

Родительский коллектив выразил слова благодарности за возможность контролировать ход строительства.