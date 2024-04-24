В Мытищах высоко оценили темпы работ по строительству школы на 1735 мест
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Мытищи]
Глава округа Мытищи Юлия Купецкая совместно с депутатским корпусом, Общественной Палатой, педагогами и родителями учеников провели проверку строительства школы на 1735 мест в ЖК «Новое Медведково».
Подобные проверки проходят регулярно. В этот раз члены комиссии оценили степень готовности масштабного объекта. Площадь школы составляет более 21 тыс кв. м. По завершению ремонтных работ в здании будут оборудованы современные классы, библиотека, место для отдыха, спортивное ядро, четыре спортзала с раздевалками, санузлы и тренерская зона.
На объекте работают 300 специалистов. Черновые отделочные работы уже завершены. Рабочие выполняют чистовую отделку и обшивку фасада. В ближайшее время начнется монтаж оборудования для пищеблока.
«На площадке виден большой прогресс. Все сроки и качество выполнения работ держим на контроле», — Глава округа Юлия Купецкая отметила хорошие темпы строительства.
Родительский коллектив выразил слова благодарности за возможность контролировать ход строительства.
«Большое спасибо, что дали посмотреть процесс изнутри. Масштабы учреждения поражают, радостно, что наши дети будут учиться в таких условиях», — поделились они.