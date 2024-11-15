В Нахабино округа Красногорск провели лекцию о вреде наркотических веществ

Сотрудники молодежного центра провели в Лицее № 1 п. Нахабино округа Красногорск социально важную беседу о вреде и губительных последствиях употребления наркотических веществ.

Наркотическая зависимость — одна из самых опасных пагубных привычек современности, которая вредит и убивает даже самых волевых и умных людей. На профилактической лекции в лицее в очередной раз подросткам напомнили, чем может обернуться сомнительное увлечение.

Специалисты молодежного центра помогли детям разобраться во многих вопросах, проинформировали о вреде веществ, объяснили, почему так важно делать выбор в пользу здорового образа жизни без зависимостей.

Мероприятие прошло в непринужденной обстановке: молодые люди шли на открытый диалог, задавали вопросы и делились мнениями. Специалисты в свою очередь дали развернутые ответы и поддержали беседу, которая получилась полезной и продуктивной.