В НИКИ детства рассказали, как в Подмосковье лечат гепатит C

Инфекционист НИКИ детства Ольга Кандоба рассказала об уникальном лечении гепатита С у детей в Подмосковье. Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения Московской области.

В общей сложности в мире гепатитом С заражены более 13 миллионов детей в возрасте до 15 лет — это в восемь раз больше, чем число детей, зараженных ВИЧ.

Гепатит С передается через кровь. Заразить ребенка при рождении может инфицированная мать. Также можно заразиться при контакте с нестерильными медицинскими инструментами. Симптомы гепатита С могут не проявляться на протяжении 20 лет. Вирус нередко обнаруживают уже при циррозе или раке печени.

Профилактической вакцинации от гепатита C не существует, но от него можно полностью излечиться. В Подмосковье дети могут пройти лечение в специализированном центре, который с 2019 года работает на базе НИКИ детства.

Терапия доступна по полису ОМС и длится не менее восьми недель. На протяжении всего курса за состоянием маленьких пациентов наблюдают врачи разных специальностей — от педиатра до иммунолога.