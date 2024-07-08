В Николаеве громко: на фоне воздушной тревоги в городе прогремел сильный взрыв

В украинском городе Николаев в ночь на понедельник, 8 июля, прогремел мощный взрыв. Об этом передает краинский телеканал «Общественное».

О характере взрыва, последовавших последствиях и пострадавших информации не приводится.

«В Николаеве был слышен звук взрыва», — говорится в сообщении «Общественного».

Согласно данным, опубликованным на онлайн-карте украинского Минцифры, с полуночи в Николаевской области Украины была объявлена воздушная тревога.

ВСУ утром в воскресенье, 23 июня, атаковали Севастополь несколькими ракетами ATACMS американского производства. Четыре из них удалось сбить боевыми расчетами ПВО, еще одна отклонилась от траектории полета на конечном участке и была ликвидирована над городом. однако множество осколков кассетных суббоеприпасов упали на Учкуевку прямо на пляж. Губернатор Михаил Развожаев объявил 24 июня в Севастополе днем траура.

Ранее мы рассказывали, как во время обстрела Учкуевки владельцы «бананов» продолжали катать детей, назвав ракеты ВСУ — салютом на День Нептуна.