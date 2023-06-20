В Нижегородской области в результате ДТП пострадали дети

Легковой автомобиль врезался в фуру в Кстовском округе Нижегородской области. Трагедия случилась вечером 19 июня. В результате аварии погибла женщина и пострадали несовершеннолетние дети, сообщает newsnn.ru .

Происшествие случилось на трассе Москва — Уфа. За рулем автомобиля «Тойота» была 35-летняя женщина, в ходе движения она потеряла управление, из-за чего произошло столкновение с фурой «Кенворт». В момент аварии большегруз находился на специальной стоянке для отдыха.

На место происшествия прибыли экстренные службы. Женщина, управлявшая легковым автомобилем получила травмы несовместимые с жизнью, от которых скончалась сразу. Кроме того, ранения получили дети — 9-летний мальчик и 3-летняя девочка. Их доставили в ближайшую больницу, где сейчас ими занимаются специалисты.