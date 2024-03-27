В Нижнем Новгороде лишили именной стипендии 15-летнюю школьницу, поблагодарившую террористов

15-летняя школьница из Нижнего Новгорода записала видео с «благодарностью» террористам, напавшим на «Крокус Сити Холл». Как сообщает NewsNN, девочка была лауреатом именной стипендии администрации города.

В своем обращении школьница заявила, что теракт в Красногорске стал для нее поводом не ехать в Москву, чтобы «побухать».

Об этом видео сообщили местные СМИ. Девочка принесла свои извинения, но стипендии ее лишили. Несколько месяцев назад ее поощрили «за выдающиеся способности и высокие результаты в области культуры и искусства».

22 марта террористы ворвались в «Крокус Сити Холл» и начали расстреливать зрителей, пришедших на концерт группы «Пикник», а затем подожгли здание. Страшная трагедия унесла жизни 140 человек.