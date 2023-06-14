В Нижнем Новгороде начались проверки из-за жесткого ДТП с участием маршрутки
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Инспекция труда начала разбирательства после происшествия на дороге с участием общественного транспорта, сообщает newsnn.ru.
Глава ведомства Илья Мошес поручил сотрудникам Трудинспеции провести проверки после инцидента с маршруткой, в котором пострадало несколько человек.
В данный момент для установления всех деталей произошедшего ведомство взаимодействует с компетентными органами. Сотрудникам Трудинспекции необходимо установить причину ДТП, а также уточнить наличие трудовых отношений.
Ранее источник сообщал о том, что на Московском шоссе в Нижнем Новгороде случилось ДТП с участием автобуса ПАЗ и легкового автомобиля. В результате инцидента пострадало пять человек. Двух с места происшествия забрали в больницу.