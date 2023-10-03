В Ногинске мужчина через СМИ потребовал признать себя живым

В Ногинске местный житель Виктор Емелин через одну из местных газет потребовал признать себя живым. Об этом сообщает интернет-издание «Богородские вести» .

Мужчина разместил в газете заявление и прикрепил к нему свою фотографию. В заявлении он объявил себя «Живым Человеком на основании всеобщей Декларации Прав человека от 1948 года».

«Я приказываю всем, включая организации и юридические лица, прекратить использование, сбор, хранение обработку персональных данных. Заявляю себя, Виктора, суверенным, дееспособным, правосубъективным Живым Человеком», - говорится в нем.

Местные жители в соцсетях активно обсуждали необычную публикацию. Некоторые из них объяснили все осенней хандрой, другие просто поддержали мужчину в праве на свободное выражение своих чувств.