В Норвегии протестанты перекрыли вход на военный завод

Около 30 демонстрантов в городе Рауфосс на юго-востоке Норвегии перекрыли вход на завод Nammo, производящий боеприпасы и ракетные двигатели, сообщает NRK.

Собравшиеся протестуют против того, что произведенное норвежским предприятием оружие якобы применяется Израилем в секторе Газа.

В компании Nammo отрицают, что ее оружие используется на Ближнем Востоке. Пресс-секретарь компании Торстейн Корсолд заявил, что продукция завода десять лет назад была продана в США, и в дальнейшем компания не отслеживает судьбу своих поставок.

Палестинский комитет в Норвегии считает, что руководство Nammo просто пытается уйти от ответственности.

Норвежское государство владеет 50-процентной долей в Nammo. Остальная половина принадлежит финской Patria Oyj.