В новом учебном году в техникуме Дубны стартует федеральный проект «Профессионалитет»

14 июня на территории особой экономической зоны было подписано важное соглашение о партнерстве между руководителями девяти образовательных учреждений среднего звена и будущими работодателями выпускников. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы городского округа Дубна Максим Тихомиров.

Начиная с этого учебного года у ребят из разных муниципалитетов Московской области будет возможность получить профессию медиков и спасателей в Дмитровском техникуме, cтруктурное подразделение которого находится в Дубне. Все потому, что именно это учебное учреждение стало базовой организацией кластера «Правоохранительная сфера и управление».

«На площадках техникума запланировано создание 11 лабораторий, где смогут проходить обучение студенты колледжей и техникумов, участвующих в программе «Профессионалитет», - временно исполняющий обязанности главы городского округа Дубна Максим Тихомиров.

Максим Тихомиров подчеркнул, что главная цель проекта – дальнейшее развитие кадрового потенциала нашего региона с учетом потребностей предприятий и организаций Московской области.

Набор на специальности медико-спасательного кластера начнется в ближайшее время.