В Новосибирске град побил множество автомобилей

В понедельник около 19:00 местного времени в городе начался дождь, неожиданно перешедший в сильный град. Как сообщает корреспондент, градины доходили до размера небольшого куриного яйца.

Стихия разыгралась, когда в городе был час пик. Пострадало множество автомобилей.

Водители пытались накрывать машины одеялами и коврами, но многие автомобили защитить не удалось. На некоторых из них град побил стекла и оставил вмятины.