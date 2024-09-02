В образовательном центре «Лидер» начался новый учебный год

Первый школьный звонок прозвенел в стенах учебного заведения, расположенного в ЖК «Красногорский» р.п. Нахабино. Утро здесь началось торжественно: вокруг пестрели цветы, летали воздушные шары и раздавался звонкий смех. С долгожданным открытием современной школы поздравили и взрослых, и детей.

Незабываемые летние каникулы уже позади, но впереди ребят ожидает еще много всего интересного! Все 1400 учеников, зачисленных в школу в этом году, отправятся в долгое, но увлекательное путешествие по миру знаний. Одни продолжат его с прошлого года, а другие впервые вступят на незнакомую тропу. Так, в ОЦ «Лидер» принял 241 первоклассника.

Он начал свою работу 2 сентября — этот день ждали все, как и начало учебного года. В честь торжества директор Светлана Сидорина выразила свои поздравления ребятам, которые будут получать здесь новые знания:

«Дорогие и самые лучшие ученики, с праздником! Пусть этот учебный год станет открытием новых возможностей, расширением границ, с удовольствием и радостью пройдите этот нелегкий, но очень интересный путь», — заявила директор ОЦ «Лидер».

Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Красногорск ]

Также она пожелала, чтобы каждый получил почетное звание отличника и гордо пронес его через годы, проведенные в стенах школы. К напутственным словам Светланы Сидориной присоединился начальник отдела Нахабино управления по развитию территорий:

«Знаменуя начало большого пути, этот важный жизненный этап дает отсчет удивительным свершениям и новым открытиям. Школьная пора остается временем надежд и волнений, тех эмоций, что через поколения отзываются в сердцах всех, кто прошел эту парту жизни», — сказал Евгений Иноземцев, так же поздравив всех учеников и педагогов со знаменательным днем.

Не остался в стороне и Дмитрий Волков, глава городского округа Красногорск. Свой поздравительный адрес он передал руководителю образовательного учреждения через Евгения Иноземцева.

Официальная часть торжественного дня сменилась традиционными, но от того не менее интересными мероприятиями. Для ребят провели разговоры о важном, в рамках которых им вручили азбуку Красногорска. Она не только поможет им выучить алфавит, но и позволит поближе познакомиться с историей родного края. В каждой букве сокрыта большая любовь к округу и его значимым местам, которые знакомы каждому.

А еще всех первоклассников ждал вкусный подарок — бесплатное мороженое от Губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева. Что еще может порадовать ребенка, если не стаканчик холодного лакомства в последние жаркие деньки?..

Этот День знаний запомнится надолго благодаря еще одному важному событию — торжественному открытию школьного музея «Герои неба». Более 300 экспонатов экспозиции познакомят ребят с подвигами советских летчиков, а также с личностями знаменитых конструкторов, стоящих за созданием «Самолета Победы».

Еще здесь можно взглянуть на результаты экспедиций поискового отряда. Речь идет о многочисленных частях и фрагментах поднятых самолетов, а также системах их вооружений. Так что этот учебный год выдастся по-настоящему увлекательным и продуктивным. Пусть он подарит много приятных впечатлений, знаний, друзей и хороших оценок!