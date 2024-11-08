В образовательном центре «Созвездие» в Красногорске поздравили призеров чемпионата «Абилимпикс»

Торжественная церемония чествования призеров X Национального чемпионата профессионального мастерства для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» прошла в Красногорске. Ребята собрались в родном центре «Созвездие», где их похвалили за достижения.

Воспитанники «Созвездия» доказали свое мастерство на Чемпионате, где они поборолись за награды в 18 профессиональных компетенциях. Дети смогли принести в копилку подмосковной сборной еще шесть наград различного номинала. Это больше, чем в 2023 году.

На чемпионате Анастасия Костькина заняла третье место, Павел Шурыгин второе место. «Золото» забрала Фарзона Баходурова в категории «Выпечка осетинских пирогов». В ходе торжественного мероприятия призеры рассказали, что вдохновляло их и помогало достичь успехов.

В ходе церемонии огромную поддержку ребята получили от присутствующих директора «Созвездия» Сергея Сюрина, депутата областной Думы Романа Володина, зампредседателя красногорского Совета депутатов Богдана Андриянова и других почетных гостей. Поздравления адресовали всем талантливым детям, отличившимся в учебе, получившим именные губернаторские стипендии и призы. Благодарили также наставников, чей труд ежедневно помогает юным жителям с ОВЗ преодолевать трудности.