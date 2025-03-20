В Одессе российские «герани» ударили по заводу «Телекарт», пламя до небес

В Одессе российские дроны-камикадзе атаковали завод «Телекарт». Об этом сообщают местные сообщества в социальных сетях, публикуя видеозапись масштабного пожара в районе предприятия.

По имеющимся сведениям, на территорию предприятия было совершено не менее пяти атак. В данный момент к Одессе приближается еще одна группа беспилотных летательных аппаратов.

За последние десять минут свидетели зафиксировали как минимум 12 взрывов. После серии взрывов над Одессой поднимаются пламя и столб черного дыма.

«По заводу „Телекарт“ нанесены еще семь ударов „геранями“. Люди пишут, что не успевают писать о прилетах, так их много», — комментирует обстановку «Типичная Одесса».

Поступает информация о том, что в Одессе и Черноморске наблюдаются серьезные перебои с электроснабжением. Оба города частично обесточены.