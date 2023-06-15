В Омске мужчина пытался спастись от жары холодным пивом и получил тепловой удар
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38-летний житель Омска получил тепловой удар на даче. Выяснилось, что он решил выпить холодное пиво, чтобы спастись от жары, сообщает gorod55.ru.
Минздрав региона рассказал подробности случившегося. Омич решил выпить холодный пенный напиток, чтобы охладиться. Однако после двух бутылок почувствовал ухудшение состояния. У мужчины закружилась голова, также он почувствовал сильную тошноту и слабость.
Омич вызвал на дом терапевта. Врач в ходе осмотра установил, что у больного нарушена терморегуляция. Негативный вклад в ухудшение самочувствия внесла алкогольная интоксикация. Из-за употребления алкоголя сосуды мужчины расширились, в связи с этим давление сначала поднялось, а затем резко упало.
Сейчас житель Омска идет на поправку.