В Омске мужчина пытался спастись от жары холодным пивом и получил тепловой удар

38-летний житель Омска получил тепловой удар на даче. Выяснилось, что он решил выпить холодное пиво, чтобы спастись от жары, сообщает gorod55.ru .

Минздрав региона рассказал подробности случившегося. Омич решил выпить холодный пенный напиток, чтобы охладиться. Однако после двух бутылок почувствовал ухудшение состояния. У мужчины закружилась голова, также он почувствовал сильную тошноту и слабость.

Омич вызвал на дом терапевта. Врач в ходе осмотра установил, что у больного нарушена терморегуляция. Негативный вклад в ухудшение самочувствия внесла алкогольная интоксикация. Из-за употребления алкоголя сосуды мужчины расширились, в связи с этим давление сначала поднялось, а затем резко упало.

Сейчас житель Омска идет на поправку.