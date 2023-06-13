В Омске продолжается разбирательство инцидента с участием замначальника отдела ГИБДД

В Следственном комитете России по Омской области прокомментировали, как проходит проверка по делу, в котором фигурирует заместитель начальника отдела ГИБДД по Омской области Максим Кин, сообщает gorod55.ru.

В СК по Омской области источнику сообщили, что мужчина написал заявление. Документ принят и зарегистрирован. В данный момент идет доследственная проверка.

9 июня местный житель Иван А. обратился в редакцию источника и сообщил о конфликте, который случился между ним и полицейским. Сначала произошло словесная перепалка, но затем Кин нанес потерпевшему удар в лицо головой. Омич получил травму, в медицинском учреждении, куда он обратился, мужчине диагностировали перелом носа. После инцидента потерпевший обратился в областной Следственный комитет.

10 июня областная полиция предоставила свой комментарий, сообщив, что мужчина по их сведениям оформлял талоны на услуги регистрационного подразделения ГИБДД по Омской области, после чего продавал их другим людям. В связи с его действиями, по словам ведомства, талоны омича были аннулированы. Потерпевший предъявил свои к претензии к заместителю начальника, в результате между ними и произошел конфликт.

Ведомство также сообщает, что они проводят проверку по данному инциденту.