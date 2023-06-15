В Омске прокуратура проводит проверку из-за падения ребенка из окна

В момент инцидента взрослых в квартире не было. Малыш находился дома со старшим братом. По информации МВД, мальчик играл рядом с окном и оперся на москитную сетку. Однако конструкция не выдержала вес и ребенок упал на землю.

В результате произошедшего малыш получил травмы, но выжил. Сейчас он находится в больнице, где им занимаются врачи. Прокуратура сообщила, что в данный момент проводится проверка по факту случившегося инцидента.

Ранее источник писал о другой трагедии, связанной с падением ребенка из окна. В прошлом месяце в результате падения с восьмого этажа жилого дома погиб пятилетний мальчик. По данному делу также проводится проверка.