В Омске руководитель почты предстанет перед судом из-за взятки

По информации УФСБ России по Омской области, заместитель директора местного филиала АО «Почта России» Елена Волохина получила взятку в крупном размере. Вместе с ней на скамье подсудимых окажется коммерческий директор ИП Запорожец А. А. Александр Артюхов, который и передал денежные средства должностному лицу, сообщает gorod55.ru .

В данный момент дело находится на рассмотрении в Центральном районном суде Омска.

В ходе расследования уголовного дела удалось установить, что в 2018 году между местным филиалом АО «Почта России» и частным предприятием было заключено соглашение, в соответствии с которым в почтовых отделениях должны были продаваться товары, предоставленные коммерческой организацией.

За такую сделку Волохина получала взятку длительный период времени, также она оказывала покровительство частнику и перечисляла ему средства за проданную продукцию.

В данный момент оба обвиняемых находятся под домашним арестом.