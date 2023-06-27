В Омске в СИЗО отправился мужчина, нанявший киллера для убийства своей жены

Омич нанял киллера для собственной жены. Однако исполнитель отказался от убийства за 1,25 млн рублей, сообщает gorod55.ru .

Куйбышевский районный суд отправил 50-летнего омича и его пособника на 2 месяца под арест в СИЗО.

Мужчина не хотел делить совместно нажитое имущество со своей женой при разводе, поэтому решил организовать ее убийство. Для выполнения своей цели он попросил о помощи своего знакомого, с которым вместе работают. Коллега нашел для омича киллера.

Исполнителю мужчина предложил 1,25 млн рублей за совершение преступления. Однако киллер отказался выполнять заказ и рассказал о таком предложении полиции.

Заказчика и его знакомого арестовали в момент инсценировке убийства. Исполнитель отправил снимок, подтверждающий выполненное поручение, после чего омич перевел оплату.

Решение суда в законную силу еще не вступило.