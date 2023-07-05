В Омской области подросток утонул, пытаясь переплыть котлован

Как сообщает издание «Vse42.ru» , двое мальчиков и мама одного из них приехали из Омска в Азовский район.

Согласно версии следствия, вечером 4 июля, пятнадцатилетний подросток решил, что сможет переплыть котлован. Однако он начал тонуть, не доплыв до берега всего четыре метра. Уходя под воду, юноша звал на помощь. Его товарищ вместе с одним из местных жителей пытались что-то предпринять, но безуспешно. В итоге мальчик утонул.

В день происшествия поиски не принесли никаких результатов. Однако уже в среду, 5 июля водолазам удалось достать тело из воды. Следователи осмотрели место, где произошел несчастный случай, и обнаружили знаки, которые запрещают купание в этом водоеме. Как уточняет пресс-служба Следственного комитета по области, все причины и обстоятельства случившегося будут в скором времени выяснены.