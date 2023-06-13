В Оренбурге местный житель отсудил 10 тысяч рублей за укус бродячего пса

Оренбуржец подал судебный иск в адрес местной администрации и УЖКХ города после того, как его укусил бродячий пес, сообщает 56orb.ru.

В своем иске мужчина выдвинул требования по отношению к администрации города и управлению ЖКХ о компенсации морального вреда, который он получил в результате инцидента.

Житель Оренбурга сообщил в обоснование своего иска, что собака напала на него, когда он проходил рядом с многоквартирным домом. Животное причинило пострадавшему телесные повреждения, после которых оренбуржцу пришлось обратиться в медицинское учреждение за помощью, сообщила пресс-служба суда.

Требования пострадавшего были удовлетворены частично. Так, с администрации Оренбурга взыскали компенсацию морального вреда в размере 10 тысяч рублей.

Мужчина оказался не согласен с таким исходом событий, поэтому подал на апелляцию. Но судебная коллегия признала решение суда законным.