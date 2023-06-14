В Оренбурге родители переживают за детей из-за опасной тарзанки на мосту

В Оренбурге на мосту через реку Сакмара неизвестные разместили тарзанку. Об этом местные жители сообщили оперативным службам. Департамент пожарной безопасности и гражданской защиты взял решение данной проблемы на себя, сообщает 56orb.ru .

10 июня появилась информация о новом опасном развлечении для подрастающего поколения. Неизвестные подвесили тарзанку на мосту через реку Сакмара неизвестные подвесили тарзанку. О наличии тарзанки оренбуржцы сообщили по единому номеру спасения «112», всего за минувшую неделю горожане оставили более 22 тысяч обращений.

В ведомстве отмечают, что здесь забавлялись дети и подростки. Однако такое развлечение не является безопасным. Ранее в этом месяце в этом же районе в реке утонул 18-летний юноша. Парень прыгнул с тарзанки, после чего скрылся под водой.

Информация о наличии опасного развлечения для взрослых и детей передана в оперативные службы.