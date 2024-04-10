В Оренбурге вода в Урале поднялась на рекордный уровень, здания на набережной уходят под воду

Мэр Оренбурга Сергей Салмин сообщил в своем аккаунте в соцсетях не совсем утешительные новости по продолжающемуся паводку в городе.

По его словам, к вечеру среду, 10 апреля, вода в Урале поднялась на рекордный уровень, начал затапливать жилые строения на набережной. Сл слов Салмина, уровень воды в Урале поднялся до 10,2 метра.

«Подтоплены здания на набережной в районе автомобильного моста. Для сдерживания подтопления по решению министра МЧС Александра Куренкова в Оренбург доставили водоналивные дамбы. Одну из них разворачивают на улице Черепановых, чтобы уберечь жилые кварталы», — написал мэр.

Салмин добавил, что вода подошла близко к многоэтажкам на улицах Геннадия Донковцева, в ЖК «Дубки» и «Гранд парк». По словам градоначальника, очистные сооружения Оренбурга пока справляются с ситуацией и работают в штатном режиме.

Напомним, прорыв дамбы в Орске высвободил из берегов реку Урал. Потоки воды активно хлынули в город и другие поселения. Ситуация осложнилась в поселке Никель. При этом до ЧП власти осматривали перекрытие и не нашли ничего критичного. В области введен режим ЧС. Обстановка тревожная: некоторые жители жалуются на дороговизну питьевой воды и заканчивающиеся запасы хлеба.

Ранее эксперт Болхов рассмотрел версию разрушения дамбы в Орске из-за действий грызунов. Он назвал ее нереалистичной. По его мнению, все может объясняться браком, который допустил подрядчик при возведении плотины. К примеру, он не провел качественное корчевание деревьев на месте строительства объекта.