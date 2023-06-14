В Оренбургской области простились с бойцом, павшим на поле боя

В Бузулуке Оренбургской области попрощались с военнослужащим Владимиром Полетаевым, который защищал Родину в зоне специальной военной операции и погиб при выполнении боевой задачи, сообщает 56orb.ru .

Владимир Полетаев родился и прожил свою жизнь в Бузулуке. Он является выпускником школы №3, после которой поступил в гуманитарно-технологический институт. Осенью 2022 года отправился в зону СВО. За проявленную отвагу в ходе выполнения боевых задач Владимира наградили орденом Мужества посмертно.

Дома у участника СВО остались родители и сын. Похороны героя прошли со всеми воинскими почестями. Проводить защитника Родины в последний путь пришли родственники, друзья, военнослужащие и сотрудники администрации. Владимир Полетаев похоронен на городском кладбище.