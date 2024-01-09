В оставшемся без автобусов приморском Лесозаводске создадут муниципальное транспортное предприятие

Губернатор Приморья Олег Кожемяко дал поручение создать муниципальное транспортное предприятие в городе Лесозаводск после того, как город лишился общественного транспорта из-за ухода частного подрядчика.

В конце декабря перевозчик «Дальатп» отказался выходить на городские рейсы и перегнал все свои автобусы из города. В результате в 35-тысячном не осталось общественного транспорта. Бойкот перевозчика произошел из-за задержки выплат муниципалитетом. По этому факту проходит прокурорская проверка.

В настоящее время в Лесозаводске используют автобусы из резерва администрации.

К концу января губернатор потребует отчет о транспортной ситуации в Лесозаводске. Кожемяко отметил, что подобные случаи не должны повториться, для этого муниципалитетам необходимо формировать собственную систему общественного транспорта.