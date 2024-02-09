В отделении онкогинекологии областного онкодиспансера за год провели более 700 операций

Специалисты отделения онкогинекологии №4 областного онкологического диспансера за год провели более 700 операций. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

Как отметили в отделении, в основном первичные больные — пациентки с раком тела матки. Из них большинство были госпитализированы с первой стадией заболевания.

Среди пациенток с третьей стадией заболевания в основном женщины с раком яичников. Большинство из них — женщины в возрасте от 50 лет.

Врачи напомнили, что на прием к гинекологу рекомендуется ходить хотя бы раз в год для профилактики — даже при отсутствии каких-либо жалоб. Своевременная постановка диагноза позволит назначить эффективное лечение.