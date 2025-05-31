В парке сказок городского округа Дубна появится новый персонаж

В Дубне, на территории центра дополнительного образования «Дружба», скульптор Андрей Хлопцов несколько лет работает над созданием парка, посвященного сказочным персонажам. Уже сейчас здесь можно увидеть скульптуры «Емели», «Маши и Медведя», «Золотой рыбки», и вскоре к ним присоединится «Баба Яга».

Скульптор сообщил, что эскиз готов, каркас собран, и он приступил к бетонным работам.

«Самый сложный этап – нанести первый слой раствора», – отметил он.

Для создания скульптуры потребуется около 600 килограммов бетона.

Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Дубна ]

«Меня попросили создать образ, живой и сказочный. Я подумал: ну кто как не «Баба Яга» сюда впишется. Но на этом работа не закончится, дальше планирую вокруг здания установить ещё персонажей», - поделился планами педагог центра и скульптор Андрей Хлопцов.

«Мы ценим наших талантливых педагогов. Благодаря их работе, благодаря энтузиазму воспитанников, центр уже приобретает индивидуальные черты, становится уютным и уникальным. Будем продолжать благоустраивать это место!», - поддержал инициативу и глава Дубны Максим Тихомиров.

По словам автора, в будущем он планирует установить скульптуры персонажей из сказок А.С. Пушкина, таких как «Старуха у разбитого корыта», «Богатыри» и другие герои. В настоящее время на территории центра «Дружба» продолжаются работы по благоустройству.