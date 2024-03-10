В Петербурге что-то серьезно полыхает в районе аэропорта — пламя до небес видно из разных точек города

На юге Санкт-Петербурга в районе аэропорта Путково в эти минуты происходит серьезный пожар. Как передает сетевое издание Readovka, полыхает на Волхонском шоссе.

Про словам местных жителей, пламя и дым от пожара видно в разных районах Петербурга.

Сообщается, что в районе аэропорта находится промзона, на территории которой есть много складов.

Что является причиной пожара — пока не известно. Петербуржцы в пабликах жалуются, что там, куда доходит дым от пожара, стало тяжело дышать.

Официальной информации от городских властей по факту происходящего пока не поступало.