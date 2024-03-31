В Петербурге неадекват решил сбежать от полиции, выйдя в окно и зависнув между небом и землей

Как передает Readovka, в петербургском районе Мурино случилась целый перфоманс с участием молодого человека, но которого подействовало, видимо, весеннее обострение и он решил демонстративно сбежать от внезапно нагрянувших к нему полицейских через окно.

В итоге, зависший между землей и небом мужчина внезапно передумал дельтопланерить и внезапно потребовал вызвать ему «нормальных ментов». Однако к нему приехала скорая. В подтверждение происходящего опубликовано соответствующее видео.

«Не выдержав такого "тарантиновского» диалога", мужчина камнем рухнул вниз. Однако ему повезло, ведь вышел он из окна третьего этажа», — приводится в публикации.

Жизнь буяну спас заботливо расстеленный местными жителями матрас. На него счастливчик и приземлился благополучно. Тут беглеца и скрутили, передав в заботливые руки санитаров скорой психиатрической помощи.

В настоящее время правоохранителями и медиками устанавливается, был ли петербуржец под психотропами и зачем закатил весь этот перфоманс с истерикой. Причины визита полиции к мужчине не уточняются.