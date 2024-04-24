В Подмосковье 39 человек подали заявки на приобретение жилья

В Подмосковье 39 человек из десяти округов подали заявки на предоставление в следующем году социальных выплат на возведение и покупку жилья. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Поддержку могут получить жители, которые ведут в селах деятельность в сфере агропромышленного комплекса. Цель ее оказания — привлечение кадров в села и увеличение численности жителей на таких территориях.

«Для нас важно, чтобы у каждой семьи были комфортные условия проживания и стимул двигаться дальше» - отметил зампред областного правительства — глава Минсельхозпрода региона Владислав Мурашов.

В этом году социальные выплаты на возведение домов получили двое жителей Ступино и Шаховской.