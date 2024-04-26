В Подмосковье доехать до кладбищ в праздники можно на 441 маршруте «Мострансавто»

В Подмосковье работает 441 маршрут АО «Мострансавто», который пролегает вблизи кладбищ. Об этом в преддверии Вербного воскресенья, Пасхи и Радоницы сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В праздничные дни автобусы будут курсировать в соответствии со штатным расписанием воскресенья. Подробная информация о расписании представлена на сайте предприятия или по телефону 8 (800)700-31-13.

Оплатить проезд в праздничные дни на этих маршрутах можно в обычном порядке — банковской или социальной картой, проездными «Стрелка» и «Тройка».

Полный список маршрутов, на которых можно доехать до региональных кладбищ, доступен на официальном портале Минтранса Подмосковья.