В Подмосковье ищут хозяина коров, топтавших захоронения на кладбище

В Павлово-Посадском городском округе разгорается скандал вокруг нетипичного инцидента: местная администрация обратилась в правоохранительные органы с требованием найти и отдать под суд владельца стада коров, а также пастуха, загнавших сельхозживотных на территорию Нового городского кладбища.

Шокирующие кадры рогатых визитеров, свободно разгуливающих среди могил и мемориальных плиток, мгновенно разлетелись по местным пабликам. Горожане выразили серьезное опасение, что непрошеные гости могли испортить памятники и вытоптать цветники. В социальных сетях развернулись бурное обсуждение и поиск виновных. Некоторые пользователи предположили, что домашний скот принадлежит подворью расположенной неподалеку монастырской обители, однако официальные службы эту версию пока не подтверждают.

Как уточнили в администрации Павлово-Посадского округа, реакция на происшествие была незамедлительной: уже 20 октября чиновники направили официальное заявление в полицию. Предварительно установлено, что животные забрели на погост вовсе не через брешь в заборе, а были беспрепятственно заведены через центральные ворота, предназначенные для людей. К настоящему моменту коммунальные службы уже провели уборку и вернули территории кладбища подобающий вид.

Местные власти подчеркивают, что подобные променады скота на мемориальных объектах недопустимы и оскорбляют чувства близких. Если вы снова увидите парнокопытных на территории погоста, незамедлительно свяжитесь с оперативной службой администрации по телефону горячей линии: 2-99-03.