В Подмосковье компенсации за детский отдых выплатили двум тысячам приемных семей
Фото: [Министерство социального развития МО]
В Подмосковье компенсации за детский отдых выплатили примерно двум тысячам приемных семей, сообщили в Министерстве соцразвития региона. В общей сложности в области проживают порядка четырех тысяч таких семей.
Размер компенсации составляет почти семь тысяч рублей. Чтобы получить ее, нужно обратиться в МФЦ и подать там соответствующее заявление. Важно оплатить путевку со счета одного из приемных родителей.
Вместо компенсации можно оформить матпомощь в размере 4,6 тысячи рублей на каждого приемного ребенка.
Помимо этого, в регионе возмещают стоимость проезда приемного ребенка до места отдыха и обратно. Чтобы получить выплату, нужно подать соответствующее заявление и приложить к нему билеты.