В Подмосковье компенсации за детский отдых выплатили двум тысячам приемных семей

В Подмосковье компенсации за детский отдых выплатили примерно двум тысячам приемных семей, сообщили в Министерстве соцразвития региона. В общей сложности в области проживают порядка четырех тысяч таких семей.

Размер компенсации составляет почти семь тысяч рублей. Чтобы получить ее, нужно обратиться в МФЦ и подать там соответствующее заявление. Важно оплатить путевку со счета одного из приемных родителей.

Вместо компенсации можно оформить матпомощь в размере 4,6 тысячи рублей на каждого приемного ребенка.

Помимо этого, в регионе возмещают стоимость проезда приемного ребенка до места отдыха и обратно. Чтобы получить выплату, нужно подать соответствующее заявление и приложить к нему билеты.