В Подмосковье модуль «Народного инспектора» теперь доступен в мобильном приложении «Добродел»

Теперь через «Народного инспектора» можно сообщить о нарушениях порядка и пожарной безопасности в лесах Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Глава ведомства Надежда Куртяник подчеркнула, что «Народный инспектор» получил функцию, с помощью которой жители Подмосковья могут сообщить о разведении костров, пожарах в лесу и въезде транспорта на лесную территорию. Информация об инцидентах будет автоматически передаваться в ближайшее лесничество и отображаться в приложении «Проверки Подмосковья» для принятия мер по устранению нарушения и фиксации результата.

Так, для того чтобы создать сообщение, нужно в приложении перейти в блок «Услуги» — «Решаем проблемы вместе» и открыть раздел «Народный инспектор». Далее необходимо записать короткое видео нарушения и в описании выбрать категорию «Предупреждение и тушение лесных пожаров». В случае съемки автомобиля, необходимо убедиться, что на видеозаписи зафиксирован госномер.

Сообщение в виде задания будет доставлено ответственному исполнителю в течение 15 минут с момента отправки.