В Подмосковье можно онлайн подать заявку на оформление ветеринарной справки для перевозки питомца

Жители Подмосковья теперь могут в онлайн-режиме подать заявку на оформление ветеринарного свидетельства формы №1, которое необходимо для перевозки домашнего животного. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

На областном сайте госуслуг можно самостоятельно выбрать ближайшую ветеринарную клинику, записаться на прием или вызвать ветеринара на дом.

Ветеринары могут заранее создать проект требуемого документа, благодаря чему время на прием клиента сокращается.

Срок получения ветеринарного свидетельства формы №1 составляет всего один день.