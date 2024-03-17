В Подмосковье на выборах президента проголосовал 105-летний ветеран ВОВ

Ветеран Великой Отечественной войны лично пришел на избирательный участок в Центр культуры и досуга «Болшево» в подмосковном Королеве.

«Нужно сплотиться, вместе выбрать свое будущее», — сказал Николай Багаев.

Николай Багаев родился в декабре 1918 года в Майкопе. В 1939 году его призвали на службу в войска НКВД. Летом он прибыл в Подмосковье, сформировав здесь три полка 251-й стрелковой дивизии НКВД, чьей задачей было обеспечить безопасность важных стратегических объектов, включая промышленные.

Сегодня в России заключительный день выборов президента. В Подмосковье в восемь часов утра открылось почти четыре тысячи избирательных участков.