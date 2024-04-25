В Подмосковье обсудили вопросы обеспечения прав осужденных и содержащихся под стражей

В УФСИН России по Московской области прошла очередная «прямая линия» по вопросам обеспечения прав и законных интересов обвиняемых, подозреваемых и осужденных, которые содержатся в учреждениях уголовно-исполнительной системы региона.

Участие в мероприятии приняли не только сотрудники подмосковного Управления ФСИН, но и представители общественных организаций, члены региональной ОНК и священнослужители, сообщила пресс-служба ведомства.

Как отметил председатель Общественной наблюдательной комиссии Московской области Сергей Леонов, «прямая линия» — это одна из самых доступных форм взаимодействия граждан с УФСИН и представителями правозащитного сообщества.

«Зачастую сразу в «прямом эфире» получается решать озвученные гражданами вопросы или брать их на личный контроль. Этот формат демонстрирует открытость ведомства, отвечая на запросы общества», — подчеркнул он.

Самые частые вопросы в ходе «прямых линий» связаны в том числе с оказанием медицинской помощи и направлением осужденных для дальнейшего отбывания наказания в учреждения, которые находятся неподалеку от мест проживания родственников.

Председатель подмосковной ОНК добавил, что за три месяца члены Общественной наблюдательной комиссии региона свыше двадцати раз выезжали с проверками в СИЗО, колонии и исправительные центры. С обвиняемыми, подозреваемыми и осужденными проведено более шестидесяти индивидуальных бесед.