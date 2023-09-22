В Подмосковье оштрафовали банк за неправомерные действия в отношении родственника мобилизованного

В Подмосковье привлекли к административной ответственности банк за неправомерные действия в отношении родственника мобилизованного жителя. Об этом сообщили в ГУ ФССП по региону.

В ведомство обратилась супруга мобилизованного, которая пожаловалась на многочисленные звонки с целью возврата просроченной задолженности по кредиту. При этом, заявила женщина, все обязательства по кредиту были погашены.

В ходе расследования было установлено, что банк осуществлял взаимодействие с третьим лицом без соответствующего согласия гражданина, на которого был оформлен кредит. Кроме того, подтвердилась информация о полном погашении задолженности.

В результате банк был оштрафован на 120 тысяч рублей.